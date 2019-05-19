Сестры Аверины выиграли два золота чемпионата Европы по художественной гимнастике

Российская художественная гимнастка Дина Аверина 19 мая победила в упражнениях с обручем, а ее сестра Арина — в упражнениях с мячом на чемпионате Европы, проходящем в Баку. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Дина Аверина получила в упражнениях с обручем 23,300 балла. Второе место заняла Екатерина Галкина из Белоруссии, набравшая 21,150 балла. Бронза досталась Николь Зеликман из Израиля (20,950).

В упражнениях с мячом Арина Аверина набрала 22,850 балла. Серебро завоевала еще одна россиянка Александра Солдатова (22,050), бронзу — Боряна Калейн из Болгарии (21,800).

Эти золотые медали стали пятой и шестой для сборной России на континентальном первенстве.

Ранее, 15 сентября 2018 года, чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины записали видеообращение к игрокам сборной России по футболу и признались, как переживали за них на чемпионате мира в 2018 году.