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СМИ узнали возможную дату досрочных выборов в Верховную раду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что проведение досрочных парламентских выборов станет следующим шагом избранного президента страны Владимира Зеленского после роспуска рады. По данным агентства, об этом новый глава государства объявит сразу после инаугурации.

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Собеседник УНН подчеркнул, что 14 июля — наиболее вероятная дата проведения выборов, однако она пока не утверждена.

17 мая в СМИ был опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Член штаба политика Руслан Стефанчук заявил, что команда избранного президента прорабатывает различные варианты действий после его инаугурации, и роспуск Верховный рады — один из них. Между тем пресс-секретарь Зеленского заявила, что указ о роспуске Верховной рады, опубликованный в СМИ, является фейком.

Украинский парламент назначил инаугурацию Зеленского на 20 мая. На церемонии ожидаются главы пяти государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко.

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