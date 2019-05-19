Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не слушать советов бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Москвой.

«Зеленскому не стоит прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией. Саакашвили с Россией проиграл всё, что можно», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор напомнил, что Саакашвили «пошел в безумную атаку» на Цхинвал в августе 2008 года, затем был изгнан из своей страны, а после и с Украины.

«Тот еще советчик», — подытожил Пушков.

Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией. Он высказал мнение, что Москва «недоговороспособна».

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко.