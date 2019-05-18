Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком указ о роспуске рады

Пресс-секретарь избранного президента Украины Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что указ о роспуске Верховной рады, опубликованный 17 мая в СМИ, является фейком. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает сайт «Громадське ТВ».

«Пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева отметила, что опубликованный в СМИ «указ» — это фейк, который не имеет отношения к реальности», — говорится в сообщении.

При этом член штаба Зеленского Руслан Стефанчук, комментируя публикацию соответствующего указа, заявил, что команда избранного президента прорабатывает различные варианты действий после его инаугурации, и роспуск Верховный рады — один из них.

По его словам, роспуск парламента зависит от того, как сложится сотрудничество между главой государства и депутатами.

17 мая украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. За неделю до этого фотографию аналогичного документа также публиковали СМИ, в том числе и агентство УНИАН, принадлежащее бизнесмену Игорю Коломойскому.

Между тем 17 мая парламентскую коалицию покинула партия «Народный фронт», спровоцировав тем самым распад большинства и блокировав возможность роспуска парламента. После этого рада получает 30 дней на формирование новой коалиции. В пресс-службе Зеленского, комментируя этот шаг, заявили, что распад коалиции направлен на продление работы парламента.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего главу государства Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае. Рада долгое время не могла определиться с датой инаугурации, в итоге она была назначена на 20 мая.