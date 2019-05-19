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Названы страны, куда россияне стали реже летать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию. Об этом агентству «РИА Новости» рассказали эксперты сервиса по продаже билетов на самолеты Aviasales в воскресенье, 19 мая.

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Отмечается, что исследование проводилось Aviasales в первые четыре месяца 2019 года. В сравнении с аналогичным замером в прошлом году наибольший спад интереса наблюдался у рейсов в Молдавию, число бронирований туда снизилось на 8%. В то же время эксперты обратили внимание, что средняя стоимость перелета в Молдавию возросла на 28% — до 9620 рублей.

Интерес туристов из России к поездкам в Люксембург снизился на 7% при росте цен на билеты на 20% — до 24 034 рублей. В сервисе объяснили это тем обстоятельством, что между Россией и Люксембургом нет прямого авиасообщения. По этой причине туристы вынуждены летать с пересадками в Варшаве, Стамбуле и Париже.

Помимо этого снижение интереса наблюдается к поездкам в Литву (5%), Эстонию (2%) при росте цен на билеты на 18% и 16% соответственно.

Ранее 17 мая в Минтрансе заявили, что к 2021 году все серверы по продаже и бронированию билетов на внутрироссийские маршруты перенесут в РФ.

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