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Серверы бронирования авиабилетов перенесут в Россию в 2021 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Процесс переноса в Россию серверов и баз данных, обеспечивающих бронирование и продажу билетов на внутрироссийские маршруты, а также регистрацию на рейс, полностью завершится в 2021 году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.

«Я думаю, до конца 2021 года полностью будет завершен этот процесс, и он будет ни в ущерб авиакомпаниям, ни в ущерб суверенитету Российской Федерации, ни в ущерб Западу», - сказал Юрчик.

В июле 2018 года, стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления, который обязывает перенос в Россию серверов и баз данных для продажи билетов к 1 января 2020 года.

Кроме того, проект предусматривает, что данные пассажиров и документы будут храниться в системе в течение шести лет. Также компетентные органы РФ смогут получить доступ к данным автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок по запросу.

В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся за рубежом.

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