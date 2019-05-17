Прямой эфир

Треть россиян везет из путешествий еду и алкоголь

0
Фото: REUTERS/Michael Dalder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около трети россиян предпочитают привозить из путешествий не сувениры, а еду и алкоголь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом MAPS.ME и исследовательской платформой Research@mail.ru.

Жареный огурец и битый калач: чем угощают во Владимирской области
Один из немногих регионов, куда ездят настоящие гастрономические туристы

В опросе принимали участие пользователи, хотя бы раз побывавшие в путешествии за последние 12 месяцев. 69% из них ездили по России, 12% — и по России, и за рубежом, каждый пятый — только за границу, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Большинство (60%) респондентов везут домой памятные сувениры, 57% — магниты на холодильник. Гастрономические сувениры (сыр, хамон, шоколад и т.д.) предпочитают 34%, почти столько же (31%) везут алкоголь. Кроме того, россияне покупают в поездках одежду, алкоголь, украшения, книги и лекарства.

В апреле Ассоциация культурно-гастрономического туризма России обратилась к президенту страны Владимиру Путину с предложением объявить 2020 год Годом российской региональной гастрономии. По словам главы организации Ирины Климкиной, спрос на гастрономические туры во всем мире растет, а в России есть множество кулинарных достопримечательностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ломоносов и московит: как в XIX веке изобретали новую русскую кухню
При Александре II патриотический подъем преобразил даже гастрономию
Ростуризм запустит фестиваль региональной кухни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017