Треть россиян везет из путешествий еду и алкоголь

Около трети россиян предпочитают привозить из путешествий не сувениры, а еду и алкоголь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом MAPS.ME и исследовательской платформой Research@mail.ru.

В опросе принимали участие пользователи, хотя бы раз побывавшие в путешествии за последние 12 месяцев. 69% из них ездили по России, 12% — и по России, и за рубежом, каждый пятый — только за границу, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Большинство (60%) респондентов везут домой памятные сувениры, 57% — магниты на холодильник. Гастрономические сувениры (сыр, хамон, шоколад и т.д.) предпочитают 34%, почти столько же (31%) везут алкоголь. Кроме того, россияне покупают в поездках одежду, алкоголь, украшения, книги и лекарства.

В апреле Ассоциация культурно-гастрономического туризма России обратилась к президенту страны Владимиру Путину с предложением объявить 2020 год Годом российской региональной гастрономии. По словам главы организации Ирины Климкиной, спрос на гастрономические туры во всем мире растет, а в России есть множество кулинарных достопримечательностей.