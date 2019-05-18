Сторонники «новой церкви» Украины захватили еще один храм канонической УПЦ

Сторонники «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Товтры Черновицкой области. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Уточняется, что содействие при захвате оказали сотрудники полиции. Они образовали живой коридор к двери храма, тем самым обеспечив активистам ПЦУ возможность срезать замки на дверях и захватить его.

Основанием для захвата послужило «рейдерское распоряжение» и.о. председателя черновицкой областной госадминистрации Михаила Павлюка, который незаконно перерегистрировал общину УПЦ на «общество ПЦУ».

После предоставления Константинопольским патриархатом томоса об автокефалии Православной церкви Украины, созданной с подачи украинского президента Петра Порошенко, захват и нападение на храмы канонической церкви начали происходить регулярно.

Так, 23 февраля сторонники непризнанной украинской церкви захватили в селе Жидичев (Волынская область) храм Святого Николая Чудотворца, принадлежащий канонической УПЦ.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой ПЦУ. В Русской православной церкви (РПЦ) отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) заявил, что только 36 из 12 тыс. общин УПЦ перешли в ПЦУ. При этом украинский президент Петр Порошенко 18 февраля сказал, что к «новой церкви» присоединились 320 приходов.