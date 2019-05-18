Прямой эфир

Сторонники «новой церкви» Украины захватили еще один храм канонической УПЦ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторонники «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Товтры Черновицкой области. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Уточняется, что содействие при захвате оказали сотрудники полиции. Они образовали живой коридор к двери храма, тем самым обеспечив активистам ПЦУ возможность срезать замки на дверях и захватить его.

Двойной раскол: как украинский «патриарх» хоронит церковь Порошенко
В Киеве опасаются отзыва томоса

Основанием для захвата послужило «рейдерское распоряжение» и.о. председателя черновицкой областной госадминистрации Михаила Павлюка, который незаконно перерегистрировал общину УПЦ на «общество ПЦУ».

После предоставления Константинопольским патриархатом томоса об автокефалии Православной церкви Украины, созданной с подачи украинского президента Петра Порошенко, захват и нападение на храмы канонической церкви начали происходить регулярно.

Так, 23 февраля сторонники непризнанной украинской церкви захватили в селе Жидичев (Волынская область) храм Святого Николая Чудотворца, принадлежащий канонической УПЦ.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой ПЦУ. В Русской православной церкви (РПЦ) отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) заявил, что только 36 из 12 тыс. общин УПЦ перешли в ПЦУ. При этом украинский президент Петр Порошенко 18 февраля сказал, что к «новой церкви» присоединились 320 приходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017