«В «Колорадо» Варламов и Задоров мне помогали»

На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею помимо российских игроков собралось множество спортсменов из других сборных, известных нашим болельщикам по выступлениям в КХЛ. Среди них чешский вратарь Павел Францоуз. В течение трех сезонов он выступал за челябинский «Трактор». Год назад помог уральскому коллективу сенсационно дойти до финала Восточной конференции Кубка Гагарина и был признан лучшим голкипером сезона в лиге.

После этого Францоуз отправился в НХЛ, подписав контракт с «Колорадо Эвеланш». Там он оказался в тени Филиппа Грубауэра и Семена Варламова и отправился в «Колорадо Иглз», фарм-клуб коллектива из Денвера. Таким образом, весь прошедший сезон 28-летний вратарь провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — втором по значимости турнире Северной Америки.

В сборную Чехии на нынешний чемпионат мира Францоуз был вызван уже по ходу турнира, но пока сыграл лишь один матч — пятничную встречу с аутсайдером группы Италией (8:0). Первым номером пока остается Патрик Бартошак. После игры с Италией Францоуз дал интервью «Известиям», в котором оценил свой дебют на ЧМ в Братиславе, рассказал о ситуации с выбором основного вратаря сборной, первом годе за океаном и взаимоотношениях с россиянами из «Колорадо» — Семеном Варламовым и Никитой Задоровым.

— Как оцените свой первый матч на турнире?

— Против Италии была непростая игра в плане психологического настроения. Мы видели, какие у соперника были результаты. Видели, что до матча с нами итальянцы не забросили ни одной шайбы. Но думаю, что мы хорошо сыграли. Контролировали весь матч и заслуженно победили.

— Для вас было бы смертельно стать первым вратарем, пропустившим от Италии на этом ЧМ?

— Конечно, я не хотел пропустить. Не хотел стать первым вратарем на этом чемпионате мира, пропустившим от Италии. Но хоккей — это такая игра, где может быть неудачный отскок, который принесет гол. Считаю, что итальянцы заслужили забросить шайбу. Они на 100% отдаются игре, очень стараются. И думаю, что скоро забьют (в субботу, через день после игры с Чехией, итальянцы поразили ворота Норвегии, проиграв ей 1:7. — «Известия»).

— Ожидали, что даже после вашего приезда из Америки в Братиславу основным вратарем продолжит быть Патрик Бартошак?

— Я приехал дополнить нашу команду — это прежде всего. Не знал, на какой буду позиции — в основе или запасе. Но хотел быть вместе с ребятами, так как думаю, что у нас собралась очень хорошая команда. И мы можем добиться отличного результата.

— То есть вы не ставили перед главным тренером сборной Чехии Милошем Ржигой условия, что приедете в команду только основным голкипером?

— Нет, не ставил. Готов быть и запасным вратарем.

— В Братиславе успели пообщаться с кем-то из знакомых россиян, например Анваром Гатиятулиным (помощник главного тренера сборной России, экс-главный тренер «Трактора»)?

— Пока еще не получилось. Видимо, у нас разные расписания, поскольку я еще ни разу не видел в Братиславе русскую команду. Думаю, настанет время, когда мы увидимся с Анваром. Очень рад буду с ним поговорить.

— Как оцените свой первый год в системе «Колорадо»? Ваши ожидания оправдались?

— Конечно, всегда надеешься на лучшее. Но, когда я ехал в Америку, знал, что начну выступление там с АХЛ и буду ждать свой шанс. В итоге не удалось дебютировать за главную команду. Но думаю, прошедший год дал мне то, что я хотел. Потому что я приблизился к НХЛ. И надеюсь, что скоро получится там заиграть.

— Как у вас сложились отношения с Семеном Варламовым и Никитой Задоровым?

— Они оба хорошие ребята. Помогали мне, когда я приехал. Много общался с ними. Очень приятно, что познакомился и с Семеном, и с Никитой.