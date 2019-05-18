Небензя предложил помощь российских медиков постпреду Великобритании в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил британской коллеге Карен Пирс помощь российских медиков в ответ на ее заявление о нежелании оказаться в больнице в Москве из-за «хирургически точных» ударов ВКС в Сирии.

«Россия утверждает, что ее так называемые ответные удары в поддержку режима (в Сирии) были хирургическими — я цитирую — хирургическими по своей точности. Я надеюсь, что мне понадобится лечение в Москве, если хирургическая точность означает то, что мы видели на земле в Идлибе», — цитирует Пирс «РИА Новости».

Небензя в ответ успокоил дипломата, уверив ее, что в России она может попасть к хорошим врачам.

«Я не желаю вам попасть ни в какое медицинское учреждение, но в России есть хорошие медицинские учреждения, если вам понадобится — дайте знать», — сказал постпред.

В пятницу в Совбезе ООН состоялось внеочередное заседание по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

В конце апреля российская авиация возобновила нанесение ударов по позициям террористов в ответ на попытку нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-35 атаковали точки, где идут наиболее интенсивные бои между боевиками и правительственными силами.