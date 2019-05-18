Небензя предложил принять резолюцию по нормализации ОЗХО

Постпред РФ Василий Небензя предложил принять резолюцию по нормализации Организации по запрещению химического оружия. Об этом он заявил на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН. Небензя также заявил, что Россия продолжит борьбу с террористами в Идлибе.