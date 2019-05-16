Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

Самолет Airbus A320 авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя, пишет РЕН ТВ.

Лайнер выполнял рейс из Нур-Султана в Москву, и у него сработали датчики отказа одного из двигателей.

По предварительным данным, на борту находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Перед посадкой в аэропорту мобилизовали все оперативные службы.

16 мая сообщалось, что у пассажирского самолета Ан-24 после посадки в Якутске разрушились колеса.