Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя
Самолет Airbus A320 авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя, пишет РЕН ТВ.
Лайнер выполнял рейс из Нур-Султана в Москву, и у него сработали датчики отказа одного из двигателей.
По предварительным данным, на борту находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
Перед посадкой в аэропорту мобилизовали все оперативные службы.
16 мая сообщалось, что у пассажирского самолета Ан-24 после посадки в Якутске разрушились колеса.