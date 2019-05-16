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У пассажирского самолета после посадки в Якутске разрушились колеса

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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После посадки пассажирского самолета Ан-24 в Якутске у него разрушились колеса правой стойки шасси, сообщили 16 мая в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«16 мая, в 1:31 (15 мая 21:31 мск), после посадки в аэропорту Якутск у воздушного судна авиакомпании «Якутия» Ан-24, выполнявшего рейс ЯК462 Нюрба–Якутск, произошло разрушение колес. На борту самолета находилось 29 пассажиров и три члена экипажа», — приводит сообщение «Федеральное агентство новостей».

После случившегося воздушное судно оперативно отбуксировали, поэтому работа аэропорта нарушена не была. По факту инцидента комиссия Росавиации проводит проверку.

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