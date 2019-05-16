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Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Подмосковье

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Подмосковье. По предварительным данным, ЧП произошло в Красногорском районе.

Как уточняет РЕН ТВ, вертолет не получил повреждений. Данных о пострадавших нет.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее 16 мая вертолет Robinson-44 совершил жесткую посадку в Воронежской области. ЧП произошло в районе поселка Колодезного. Сообщалось, что при посадке вертолет завалился на бок. В момент аварии на борту находился пилот, он не пострадал.

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