Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Подмосковье. По предварительным данным, ЧП произошло в Красногорском районе.

Как уточняет РЕН ТВ, вертолет не получил повреждений. Данных о пострадавших нет.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее 16 мая вертолет Robinson-44 совершил жесткую посадку в Воронежской области. ЧП произошло в районе поселка Колодезного. Сообщалось, что при посадке вертолет завалился на бок. В момент аварии на борту находился пилот, он не пострадал.