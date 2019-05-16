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Почти 30% работников сферы ритейла заявили о желании покинуть отрасль

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Более четверти специалистов, занятых в ритейле, хотели бы сменить сферу деятельности, а 57% линейного персонала готовы покинуть компанию «в ближайшее время». К такому выводу пришли эксперты «Авито Работа».

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в «Известия», основными барьерами являются низкая зарплата и плохие условия труда, а также отсутствие возможностей для карьерного роста. Эти факторы вынуждают 27% работников задуматься об уходе из сферы розничной торговли в принципе.

Кроме того, как показало исследование, существует проблема в коммуникации между работниками и руководителями. Более половины сотрудников (54%) не общались с начальником перед принятием решения об увольнении. Такой разговор инициировали лишь 36%, а в 10% случаев тему поднял сам руководитель.

Вместе с тем недовольство уровнем заработной платы на текущем рабочем месте у работников сферы ритейла выше, чем на предыдущем: 56% против 40%, их ожидания в целом не оправдались.

Также опрос «Авито» показал, что 57% представителей линейного персонала в этой отрасли собираются искать новую работу «в ближайшее время». При этом опытных работников не так много: большинство (29%) находятся на текущем месте от 1 до 3 лет.

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