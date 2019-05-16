За три дня в Екатеринбурге задержали 96 участников несогласованных акций

В Екатеринбурге за три дня протестных выступлений против строительства храма в сквере были задержаны 96 человек. 21 участник несогласованных акций арестован. Об этом ТАСС в четверг, 16 мая, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, среди задержанных оказались трое несовершеннолетних.

В месте проведения акции 14 мая работали 150 сотрудников полиции, а 15 мая — 304 полицейских и бойцы Росгвардии.

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга 16 мая рассказали, что к ним поступили дела 24 человек. Впоследствии рассмотрение двух дел было отложено, еще одного — отменено. По итогам рассмотрения остальных дел суд принял решение об административных арестах.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатра. Горожане протестуют против застройки сквера, объясняя свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья, которых в городе и так мало. Городские власти отмечают, что при принятии решения о строительстве в феврале 2019 года учитывалось мнение горожан и соблюдались все необходимые процедуры. Тем не менее у части граждан оно вызвало недовольство.

Ранее в четверг ситуацию в Екатеринбурге прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время протестных выступлений наверняка не обошлось без провокаций, поэтому правоохранители были вынуждены применить силу. По его словам, в случае, когда речь идет о провокациях, подобные действия силовых ведомств оправданы.