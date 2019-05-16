Личные данные российских туристов оказались в Сети в открытом доступе

Персональные данные клиентов российских турагентств, находившиеся в базе сервиса по подбору туров «Слетать.ру», попали в открытый доступ в интернете. Об этом 16 мая пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на технического директора обнаружившей утечку компании DeviceLock Ашота Оганесяна.

О выявлении проблемы компания сообщила туристическому сервису 10 мая, после чего доступ к базе был закрыт. Оганесян пояснил, что в свободном доступе оказались логины и пароли нескольких сотен туристических агентств. С их помощью злоумышленники могли войти в личный кабинет агентства и узнать паспортные данные клиентов, информацию об их билетах и оплате туров, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, в базе хранились свыше 11 тыс. электронных адресов путешественников. Все сведения в базе были собраны с марта 2018-го по май 2019-го. Сотрудники сервиса никак не прокомментировали произошедшее.

Адвокат Сергей Литвиненко рассказал, что привлечь виновных к ответственности невозможно, так как российское законодательство не раскрывает понятия утечки персональных данных.

15 мая сообщалось, что около 360 тыс. записей с личными данными было обнаружено в открытом доступе информационных систем госорганов.