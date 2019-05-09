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Бывшего аналитика разведки США арестовали из-за утечки данных

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Фото: commons.wikimedia.org
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Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США Дэниел Эверетт Хейл арестован по обвинению в утечке секретных данных. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз американского минюста.

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По данным ведомства, Хейл незаконно получил и передал журналистам секретную информацию, касающуюся национальной безопасности Соединенных Штатов.

В пресс-релизе подчеркивается, что переданная Хейлом информация оказалась опубликована в СМИ и находится в открытом доступе, передает «Газета.Ру».

При этом не уточняется, в каком именно издании обнародованы секретные данные.

В апреле сообщалось, что экс-главу военной разведки Венесуэлы, действующего депутата от правящей Единой социалистической партии республики Уго Карвахаля задержали в Испании по запросу США.

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