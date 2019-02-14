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Главу бельгийской военной контрразведки заподозрили в шпионаже в пользу России

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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Главу военной контрразведки Бельгии Клемента Ванденборре заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила местная газета De Morgen.

Издание пишет, что Ванденборре отстранили от работы на время проверки всех фактов. По информации следствия, в карьере главы бельгийской контрразведки обнаружились «многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью».

Был обнародован только один факт — глава ведомства нарушил процедуру уничтожения засекреченных документов, просто пропустив их через шредер. О других случаях пока не сообщается. Также не разъясняется, в чем именно заключается его работа на Россию.

Аналитики газеты также выдвигает предположение, что факты, свидетельствующие против Ванденборре, могут быть подтасованы молодыми сотрудниками, которые мечтают продвинуться по службе. Также издание считает, что подобное обвинение может быть следствием противостояния между контрразведкой и департаментом разведывательной службы, сообщает телеканал «360».

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить всех государственных служащих на наличие проживающих в Крыму родственников с гражданством Российской Федерации.

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