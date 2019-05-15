Врач раскритиковал выводы ученых о пользе двух бокалов вина в день

Выводы калифорнийских ученых о том, что употребление двух бокалов вина в день снижает риск преждевременной смерти, являются попыткой обогатиться. Об этом в беседе с НСН заявил врач-кардиолог, профессор Юрий Конев.

«Как правило, если говорят про калифорнийских, британских, американских ученых, то это липа. Представляют они притянутые за уши факты. Они ищут себе гранты для существования, чтобы жить безбедно. Они берут общеизвестный факт и подтверждают его статически», — заявил Конев.

По словам специалиста, в состав хорошего красного вина входит ресвератрол — вещество, которое действительно продлевает жизнь, однако указанная калифорнийскими учеными доза вдвое больше необходимой. Конев уточнил, что, если пить более 150–200 мл (один бокал. — Ред.), то на организм окажет влияние токсический эффект алкоголя. Кроме того, как отметил профессор, на долголетие человека влияют также его увлечения и физические нагрузки, которые снижают риск преждевременной смерти на 11%, если физическая активность длится ежедневно от 15 до 45 минут.

По данным некоторых исследователей, ресвератрол способен предотвращать повреждения сосудов, уменьшать тромбы и оказывать противовоспалительный эффект, снижать уровень «плохого» холестерина, поддерживать здоровую частоту сердечного ритма и даже благотворно влиять на крепость костей. Большинство врачей сходятся во мнении, что здоровая норма составляет не больше одного бокала вина в день.

Ранее 15 мая сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета на основе 15-летнего исследования пришли к выводу, что два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти.