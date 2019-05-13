Экс-глава Минобороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как сообщается на сайте авиационного кластера госкорпорации «Ростех», решение о его назначении было принято еще 8 мая по итогам заседания совета директоров ПАО «ОАК». Ранее на протяжении нескольких лет совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации возглавлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Кроме того, по итогам недавнего заседания Олег Бочаров был избран председателем комитета по стратегии, Оксана Лобанова возглавила комитет по бюджету, Павел Кадочников назначен председателем комитета по аудиту, а Евгений Юрченко занял пост главы комитета по кадрам и вознаграждениям.

12 мая стало известно, что ОАК запускает сборку гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов при помощи новейшей роботизированной технологии. Первая такая линия заработает в Ульяновске уже этим летом. На ней будут собирать новейшие Ил-476 (Ил-76МД-90А).