Прямой эфир

Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Минобороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как сообщается на сайте авиационного кластера госкорпорации «Ростех», решение о его назначении было принято еще 8 мая по итогам заседания совета директоров ПАО «ОАК». Ранее на протяжении нескольких лет совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации возглавлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Кроме того, по итогам недавнего заседания Олег Бочаров был избран председателем комитета по стратегии, Оксана Лобанова возглавила комитет по бюджету, Павел Кадочников назначен председателем комитета по аудиту, а Евгений Юрченко занял пост главы комитета по кадрам и вознаграждениям.

12 мая стало известно, что ОАК запускает сборку гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов при помощи новейшей роботизированной технологии. Первая такая линия заработает в Ульяновске уже этим летом. На ней будут собирать новейшие Ил-476 (Ил-76МД-90А).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексей Рогозин покинул пост главы «Ильюшина»
Первый серийный Су-57 поставят в ВКС РФ в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017