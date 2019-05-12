В ОАК рассказали о роботизации процесса сборки новых самолетов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начнет сборку гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов при помощи новейшей роботизированной технологии. Об этом «Известиям» рассказал вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что первая полностью роботизированная сборочная линия в Ульяновске летом 2019 года начнет собирать новейшие транспортные самолеты Ил-476 (Ил-76МД-90А). Машины будут заниматься сборкой фюзеляжа, стыковкой крыла с фюзеляжем, а также сборкой планера самолета. Это позволит сократить сложность производства в несколько раз.

«Заложенная разработчиками производственная мощность поточной линии позволит собирать до 18 самолетов год. По сравнению с ранее существующими технологиями это увеличит скорость сборки в четыре раза», — отметил технический директор ОАК Юрий Тарасов.

Разработкой новой технологии занимались инженеры из ведущих российских вузов: МАИ, МГУ, МГТУ имени Баумана и МФТИ. Объем инвестиций в проект составил более 400 млн. рублей.

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