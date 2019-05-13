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ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

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Европейский союз (ЕС) не будет вводить санкции против России в связи с ее решением выдавать российские паспорта жителям Донбасса. С таким заявлением выступил в понедельник, 13 мая, глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

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По его словам, ЕС не планирует усиливать давление на Москву. «Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Россия», — приводит его слова ТАСС.

Мнения других лидеров

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выступил за введение антироссийских санкции. Об этом он заявил по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе, где будет обсуждаться вопрос выдачи российских паспортов. По словам министра иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану, предоставление гражданства другой страны жителям Донецка и Луганска может «создать проблемы для Украины».

Подписание указа

Документ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР был подписан 24 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. С того же дня указ вступил в силу. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер, и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

Реакция Украины

8 мая украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане республики, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут лишиться социальных выплат и пенсий. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах кабинета министров принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к РФ. США и европейские страны также возложили на Москву ответственность за военный конфликт на востоке страны и ввели санкции.

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