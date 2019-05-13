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В Госдуме усомнились в способности Киева «взять» Донбасс за сутки

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Боевое состояние Вооруженных сил Украины не позволит Киеву за сутки установить контроль над территорией самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом 13 мая в беседе с «Известиями» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне бывший командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил в интервью телеканалу «1+1», что для возвращения Донбасса военным путем необходимо менее суток. В тоже время он добавил, что у ООС нет задачи полностью освободить Донбасс силовым способом, потому что власти страны решили, что будут действовать политико-дипломатическим методом.

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Заявление Наева направлено на то, чтобы напомнить о себе новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в надежде, что он еще пригодится министерству обороны страны, считает депутат Водолацкий.

«Он понимает, что никогда в жизни ВСУ за сутки не возьмут эту часть юго-востока — ЛНР и ДНР (самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, — Ред.). На передовой идет деградация украинских вооруженных сил, пьянство и наркомания», — подчеркнул депутат.

При этом на сегодняшний день корпуса народной милиции в Луганске и Донецке находятся в повышенной боевой готовности, отметил парламентарий.

«Они мобильные, они тренированные. За прошедшие пять лет набрались боевого опыта и они готовы ответить на любые провокации ВС Украины», — заключил паралментарий.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя заявление Наева, констатировал, что Минские соглашения в Киеве никто выполнять не собирался.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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