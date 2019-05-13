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Более 260 природных пожаров произошло в Новосибирской области

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С начала пожароопасного периода в Новосибирской области произошло 263 лесных пожара. За нарушение правил безопасности только в майские праздники задержали 15 местных жителей.

Общая площадь природных пожаров в Новосибирской области почти достигла 1,8 тыс. га, что в десять раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. За нарушение правил пожарной безопасности с 1 по 12 мая в лесах задержаны 15 человек. Вина четверых из них была доказана. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности, пишет vn.ru.

В период действия особого противопожарного режима размер штрафов возрастает. Для физических лиц максимальная санкция составляет 5 тыс. рублей, для должностных — до 40 тыс. рублей, для юридических — до 500 тыс. рублей.

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