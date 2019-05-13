Еврокомиссар назвал главные задачи Зеленского в 2019-2020 годах

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан назвал главную задачу, которую Владимиру Зеленскому придется решить на посту президента Украины. По словам Хана, в 2019–2010 годах Зеленскому предстоит сосредоточиться на выплате «огромных госдолгов».

«В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета. Это непростая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом», — цитирует еврокомиссара «РИА Новости» в понедельник, 13 мая.

Как отмечает агентство, Хан выразил сомнение в том, что данной проблеме в Киеве уделяется достаточное внимание.

Еще одной задачей, которая встанет перед украинским руководством, еврокомиссар назвал завершение контракта с Москвой на транзит газа в Европу. Срок контракта истекает в конце 2019 года.

7 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Ханом и рассказал о приоритетах своей политики. В частности, он назвал одной из главных задач победу над коррупцией на Украине, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию СМИ.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, оставив позади действующего президента страны Петра Порошенко.