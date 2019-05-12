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Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»

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Фото: youtube.com
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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что страна будет держать курс на вступление НАТО и «на отношение к войне с Россией».

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«Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с РФ, это же война», — сказал Апаршин в эфире «Громадского телевидения».

Политика Зеленского будет направлена на борьбу с коррупцией в оборонной сфере, создание системы территориальной обороны, а также на то, чтобы армия была профессиональной, цитирует советника «Газета.ру».

5 мая представитель штаба нового главы государства Святослав Юраш заявил, что политик на протяжении всей предвыборной кампании говорил, что не собирается отказываться от внешнеполитического курса прежних властей.

2 мая Зеленский сказал, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины из общего осталась только госграница. Кроме того, он отказался считать народы двух стран братскими.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась, и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.

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