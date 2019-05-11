Ребенок погиб при взрыве мины террористов под Дамаском

11-летний ребенок погиб, еще двое 10 и 11 лет получили серьезные ранения при взрыве мины, оставленной террористами под Дамаском.

Как сообщает агентство SANA, инцидент произошел в деревне аль-Бахдаллия в районе Баббила в провинции Дамаск. Пострадавшие доставлены в больницу.

10 апреля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин указал, что более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере Аль-Холь в Сирии.

Конфликт в САР начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе военных США из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались.

21 февраля союзники Вашингтона отказались остаться в САР после вывода контингента США, добавив при этом, что готовы пересмотреть свои планы. На следующий день в Белом доме приняли решение оставить в Сирии «миротворческую группу» на некоторое время.