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В МИДе указали на усиление давления ФБР на россиян в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральное бюро расследований (ФБР) заметно усилило давление на россиян в США, подозревая их в нелояльности, заявили в российском Министерстве иностранных дел в связи с визитом 13–14 мая в РФ госсекретаря США Майка Помпео, сообщает в среду, 8 мая, ТАСС.

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«В июле 2018 года в Вашингтоне только за российский паспорт арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерии приписали политический лоббизм», — заявили в ведомстве. Ранее в среду в МИДе отметили, что улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой можно только на основе равноправия и уважения интересов.

7 мая источник сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая.

При этом представитель МИДа Мария Захарова попросила ориентироваться на официальные данные о предстоящей встрече в Сочи. Она добавила, что информация будет анонсирована на сайте ведомства.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом, напоминает «Газета.ру».

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. Суд принял ее заявление о признании вины.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения.

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