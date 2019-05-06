Microsoft разработает ПО для защиты выборов в США от вмешательств

Американская корпорация Microsoft разработает программное обеспечение (ПО), призванное защитить выборный процесс в США. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщается на сайте компании.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла раскрыл, что предварительное название ПО — ElectionGuard, оно будет доступно для тестирования к началу лета этого года. Первые испытания могут пройти на президентских выборах в США 3 ноября 2020 года.

Отмечается, что ElectionGuard будет предоставляться на бесплатной основе.

В сентябре 2018 года глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен заявила, что угрозы в киберпространстве несут для США больший риск, чем вылазки террористов. По словам чиновницы, способностью атаковать в киберпространстве обладают на данный момент более 30 стран.

5 сентября палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах», который предусматривает введение санкций за осуществление кибератак против Штатов.