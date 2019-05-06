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Экипаж SSJ-100 раскрыл подробности аварийной посадки

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Фото: The Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS
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Аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево предшествовали хлопок и вспышка, рассказала стюардесса воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы взлетели, попали в тучу. Был сильный град, и вот в этот момент произошел хлопок и вспышка такая, как электричества», — приводит слова бортпроводницы ТАСС.

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Она добавила, что во время приземления люди начали «соскакивать с кресел и продвигаться», хотя самолет был «на скорости».

В свою очередь, командир SSJ-100 Денис Евдокимов отметил, что самолет потерял радиосвязь из-за молнии и произошел переход на аварийный режим управления. Он уточнил, что связь с диспетчерами в аварийном режиме была кратковременной и прерывистой: получалось сказать несколько слов, и потом она пропадала.

Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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