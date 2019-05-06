Летчик усомнился во влиянии попадания молнии на работу самолета SSJ-100

Удар электрического разряда в самолет не должен влиять на работу техники, заявил летчик-космонавт Максим Сураев, комментируя авиакатастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Версия о попадании молнии в авиалайнер фигурирует среди озвученных причин трагедии с SSJ100. По словам эксперта, любой самолет изначально защищен от попадания молний.

«По всем техническим данным, если в самолет попадает молния, то он должен быть управляемым. Аппаратура внутри должна работать. Он (лайнер. — Ред.) на это и рассчитывается, он проверяется», — цитирует Сураева телеканал «360».

Летчик подчеркнул, что попадание молнии в самолет не редкость. При этом обычно лайнер после этого продолжает полет. Причина аварии может быть в самом самолете, считает он.

«Все знают, что Superjet 100 — это очень «сырой» самолет. Все пилоты об этом говорят», — подчеркнул Сураев. Он добавил, что зарубежные авиакомпании возвращают SSJ100.

Ранее 6 мая министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке параметрических данных одного из «черных ящиков» Sukhoi Superjet 100, найденного после авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Работа также ведется и с двумя другими самописцами, находившимися на борту самолета.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.