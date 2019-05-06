Специалисты «Сухого» принимают участие в расследовании ЧП в Шереметьево

Эксперты госкомпании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) принимают участие в расследовании чрезвычайного происшествия с пассажирским самолетом SSJ-100 рейса Москва–Мурманск в аэропорту Шереметьево.

«Компания «Гражданские самолеты Сухого» приносит свои соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета SSJ100, выполнявшего рейс SU1492. Представители ГСС работают в составе технической комиссии», — говорится в сообщении компании.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, при приземлении он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.