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Специалисты «Сухого» принимают участие в расследовании ЧП в Шереметьево

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Эксперты госкомпании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) принимают участие в расследовании чрезвычайного происшествия с пассажирским самолетом SSJ-100 рейса Москва–Мурманск в аэропорту Шереметьево.

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«Компания «Гражданские самолеты Сухого» приносит свои соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета SSJ100, выполнявшего рейс SU1492. Представители ГСС работают в составе технической комиссии», — говорится в сообщении компании.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, при приземлении он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

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