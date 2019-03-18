Путин рассказал, когда Россия наладит отношения с Украиной

Россия начнет выстраивать отношения с Украиной, когда в Киеве «здравый смысл восторжествует». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта.

По словам президента, между русскими и украинцами нет вражды, но есть разногласия между Москвой и киевскими властями, действия которых иногда вызывают «оторопь и недоумение».

«Русский и украинский народы никогда не ссорились, и сейчас они, по моему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-либо позитивного результата в развитии наших отношений», — сказал глава государства.

Путин выразил надежду, что «замешанная на русофобии» предвыборная волна на Украине вскоре спадет, после чего появятся условия для создания межгосударственных связей.

Президент отметил, что украинцы — третья этническая группа по численности России, и выразил уверенность, что этот народ не чувствует себя ущемленным на территории страны, в том числе в Крыму.

«Люди просто запуганы, боятся, боятся даже родственникам позвонить в Россию — СБУ прослушает, и потом проблем не оберешься, я всё это прекрасно понимаю. <…> Но время всё лечит — уверен, что глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой «политической пеной» сегодняшнего дня», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в этот день Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, объяснил завышенные цены на продукты на полуострове и прокомментировал сроки снятия продовольственного эмбарго в отношении Евросоюза.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. На сегодняшний день лидером предвыборного рейтинга является лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский (24%).

За ним следуют действующий лидер страны Петр Порошенко (20%) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13%).