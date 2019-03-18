Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Президент России Владимир Путин в ходе официальной церемонии дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает ТАСС.

На мероприятии также присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Отмечается, что общая мощность Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе после ввода вторых блоков возросла до 940 МВт. При этом объем энергетической мощности Крыма без учета ветряных и солнечных электростанций и мобильных ГТЭС составит около 2070 МВт. Таким образом, полуостров сможет обеспечить электроэнергией не только себя, но и другие регионы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что после старта работы вторых блоков обеих ТЭС Крым обретет полную энергосамостоятельность, а также «способность передавать электроэнергию на основную землю».

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре прошлого года. Запускам предшествовала напряженная работа по переключению магистральных сетей на полуострове.

Украина начала энергоблокаду Крыма с 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие со стороны республики. На полуострове было объявлено чрезвычайное положение, однако ситуация улучшилась после запуска энергомоста мощностью 800 МВт с Краснодарского края.

Строительно-монтажные работы на Таврической и Балаклавской электростанциях в Крыму завершились 21 июня 2018 года.