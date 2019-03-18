НАТО предложило России вернуть Крым Украине

НАТО в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией заявило, что отказывается признавать итоги крымского референдума и предложила «вернуть» полуостров Украине. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письменное заявление альянса.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

По мнению НАТО, возвращение к «обычному ведению дел» невозможно до тех пор, пока Россия не внесет в свои действия конструктивные изменения, которые будут свидетельствовать о соблюдении международного права.

Ранее 18 марта действующий украинский лидер Петр Порошенко заявил, что вернет Крым без «торгов и договоренностей» сразу же после президентских выборов в марте этого года. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что не допустит в вопросе территориальной принадлежности Крыма «никаких торгов и закулисных договоренностей».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.