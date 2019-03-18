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Путин назвал условие снятия продовольственных санкций с Евросоюза

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Фото: РИА Новости/МИх
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Как только Европа отменит свои санкции против России, продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза российской стороной также придется снять. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Французской Республики, отвечая на вопрос о том, как быстро и при каких условиях Москва сможет отменить свои контрмеры.

Глава государства отметил, что его слова не порадуют российских сельхозпроизводителей. «Но я вынужден вам сказать, что если антироссийские санкции будут сняты, то мы, конечно, со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры», — цитирует Путина «РИА Новости».

В декабре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что ЕС не видит оснований для отмены или смягчения текущих санкций против России, напоминает RT.

Ранее 18 марта Австралия ввела новые санкции в отношении России. Ограничительные меры были введены против семи россиян за их роль в инциденте в Керченском проливе.

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