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Вышинского этапировали в Киев

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского этапировали из херсонского СИЗО в киевское, сообщил его адвокат Андрей Доманский, в понедельник, 18 марта.

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По словам юриста, журналист, которого перевезли в украинскую столицу в прошлый четверг, «находится в ужаснейших условиях».

«Его поселили в камеру, в которой нет света. Нет матрасов, он спит прямо на шконке. Я так понимаю, что специально сделано — это связано с отношением к таким людям, политическим заключенным», — цитирует Доманского «РИА Новости».

Он добавил, что в настоящее время юристы пытаются уточнить, с какой целью в Лукьяновском СИЗО нарушены права их подзащитного.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ. В МИД России арест журналиста назвали вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Москва призвала Киев немедленно его освободить.

Первое заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» назначено на 26 марта.

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