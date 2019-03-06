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Суд Херсона отклонил жалобу Вышинского о незаконности продления ареста

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Фото: РИА Новости
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Суд в Херсоне отклонил жалобу защиты на продление ареста руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Игорь Мокин.

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Таким образом, инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции. Согласно последнему постановлению, журналист пробудет под стражей до 4 апреля, пишет «РИА Новости».

Нескольким часами ранее стало известно, что украинская прокуратура направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Вышинского для дальнейшего разбирательства. Последний уже ознакомился со всеми документами.

Как рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова, в субботу, 9 марта, журналист будет этапирован из херсонского СИЗО в киевское. 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского на незаконность задержания, пишет «Федеральное агентство новостей».

Руководитель портала «РИА Новости Украина» был задержан в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

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