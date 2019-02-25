Список Москальковой: в тюрьмах Украины нарушаются права 69 россиян

В адрес уполномоченного по правам человека поступили новые обращения от граждан России, содержащихся под стражей на Украине и нуждающихся в медицинской помощи. Об этом «Известиям» сообщила сама Татьяна Москалькова. По ее словам, сейчас в списке уже 69 россиян — в основном гражданские активисты и уроженцы Крыма. Обращения с просьбой проверить данные о нарушении прав заключенных омбудсмен направила в МИД РФ и уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Крик о помощи

В улучшении медицинского обслуживания в украинских тюрьмах нуждаются почти 70 российских граждан, рассказала «Известиям» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

​— У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи, — пояснила она. — Часть из них военнослужащие, но большая часть — гражданские лица. Просто активные люди, в основном крымчане, которые, можно сказать, репрессированы за свою позицию.

Российская сторона рассчитывает на гуманное отношение к своим гражданам в местах содержания на Украине, отметила омбудсмен. В качестве примера она привела медицинское обследование украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, — оно проводилось в гражданских клиниках, а не в следственном изоляторе.

В дополнительном списке, полученном аппаратом омбудсмена, фигурирует 84-летний харьковский ученый Мехти Логунов, которого на Украине обвинили в государственной измене. По мнению следствия, он собирал для России информацию о государственных оборонных заказах.

— Ему дали 12 лет лишения свободы. Назвали его «русским шпионом». Ученый, технарь, на встрече с коллегами он рассказывал о том, что на самом деле происходит на Украине, — рассказала Татьяна Москалькова.

Омбудсмен заверила, что постарается помочь всем обратившимся за помощью. По списку из 43 человек уже направлены обращения директору консульского департамента МИД России Ивану Волынкину и уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой проверить имеющуюся информацию о нарушениях прав граждан России, находящихся в местах принудительного содержания на Украине. В этот список, в частности, входят журналист Кирилл Вышинский и военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

​Антироссийский психоз

В конце декабря в аппарате уполномоченного по правам человека «Известиям» сообщали, что в 2018 году к Татьяне Москальковой с различными жалобами и просьбами о помощи поступило почти 600 обращений из зарубежных стран. Больше всего заявлений — 181 — было именно с Украины. 66 ходатайств пришло из Казахстана, 39 — из Республики Беларусь, 37 — из Азербайджана, 35 — из Узбекистана и 29 — из США.​

Тот факт, что первую позицию в этой статистике с большим отрывом занимает Украина, не вызывает удивления. После государственного переворота в 2014 году к власти пришли националистические элиты, которые взяли курс на обострение отношений с Россией. Заложниками этой недружественной политики всё чаще становятся обычные люди.

Согласно данным, которые предоставили в аппарате уполномоченного, жалобы, поступающие из соседней страны, касаются в основном условий содержания в изоляторах и тюрьмах, а также вопросов дознания и предварительного следствия, пересмотра приговоров и сроков нахождения под стражей.​

Сейчас в стране всё более явно виден «антироссийский психоз», подкрепленный пропагандой со стороны СМИ и правящих кругов, отметил в беседе с «Известиями» депутат Верховной рады Евгений Балицкий.​

—​ Когда ты начинаешь отстаивать интересы русскоязычного населения или, например, положительно высказываться о русской культуре, тебе говорят, что ты «поддерживаешь агрессора». Посмотрите на того, кто сейчас является председателем парламента. Андрей Парубий — просто рьяный националист, — заявил «Известиям» депутат. —​ В стране, увы, сложилась ситуация, когда людей никто не считает. Никого не интересует, что происходит в тюрьмах, никто не расследует реальные преступления.​

В комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками приходит не меньшее количество обращений с территории Украины, сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета Виктор Водолацкий.

— На Украине жестко преследуются наши соотечественники. К лицам, которые по надуманным причинам задерживаются как «пособники Кремля» — а там используется именно такой термин, — не пускают адвокатов, люди содержатся в плохих условиях, — заявил политик.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в конце прошлого года сообщал, что Киев удерживает более 300 человек, которых он готов предложить Москве для обмена на украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. К примеру, с 2016 года в заключении содержатся российские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, которые были похищены украинскими спецслужбами возле пункта пропуска Чонгар на границе с Крымом.