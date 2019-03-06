Прямой эфир

Украинская прокуратура подтвердила начало процесса над Вышинским

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского для дальнейшего разбирательства, сообщает 6 марта «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

«По результатам досудебного расследования [прокуратура] направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации «РИА Новости Украина» для рассмотрения по существу», — сказали в ведомстве.

Ранее адвокат журналиста Андрей Доманский рассказал, что Вышинский уже ознакомился с материалами дела и обвинительным актом, которые были переданы в суд.

5 марта украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что арестованного главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского СИЗО в киевское.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ.

МИД России назвал арест журналиста вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ и призвал Киев немедленно его освободить.

8 февраля Херсонский городской суд продлил журналисту арест до 8 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сын подозреваемого в деле о коррупции в ВСУ подал в суд на журналистов
Полиция начала проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017