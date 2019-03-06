Украинская прокуратура подтвердила начало процесса над Вышинским

Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского для дальнейшего разбирательства, сообщает 6 марта «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«По результатам досудебного расследования [прокуратура] направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации «РИА Новости Украина» для рассмотрения по существу», — сказали в ведомстве.

Ранее адвокат журналиста Андрей Доманский рассказал, что Вышинский уже ознакомился с материалами дела и обвинительным актом, которые были переданы в суд.

5 марта украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что арестованного главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского СИЗО в киевское.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ.

МИД России назвал арест журналиста вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ и призвал Киев немедленно его освободить.

8 февраля Херсонский городской суд продлил журналисту арест до 8 апреля.