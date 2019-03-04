Москалькова хотела бы присутствовать на суде по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что хотела бы находиться в Киеве на судебном заседании по делу журналиста Кирилла Вышинского.

По ее словам, Денисова проинформировала, что Вышинского переводят в киевское СИЗО из учреждения Херсона. Киевский суд будет рассматривать апелляционную жалобу по продлению срока содержания под арестом, отмечает 4 марта «РИА Новости». Судебное заседание может состояться 20 марта. «И я со своей стороны сообщила, что хотела бы присутствовать на суде», — сказала Москалькова.

Журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Российских дипломатов к Вышинскому не пускают, объясняя это тем, что он украинский гражданин. Сам Вышинский 1 июня на судебном заседании заявил об отказе от гражданства Украины и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

8 февраля Херсонский городской суд продлил журналисту арест до 8 апреля.