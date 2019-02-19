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Коллеги Вышинского пикетируют Дом приемов МИД России

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Коллеги главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского проводят пикет у Дома приемов Министерства иностранных дел России в Москве, где сегодня глава российского МИД Сергей Лавров встречается с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

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Как 19 февраля сообщает корреспондент «Известий» с места событий, несколько человек стоят у ограды с портретами журналиста.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Российских дипломатов к Вышинскому не пускают, объясняя это тем, что он — украинский гражданин. Сам Вышинский 1 июня на судебном заседании заявил об отказе от гражданства Украины и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

8 февраля Херсонский городской суд журналисту арест до 8 апреля. Он и его адвокат планируют подавать апелляцию на вынесенное решение суда.

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