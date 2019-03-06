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Адвокат Доманский заявил о возможной связи между обысками в доме Скачко и Вышинского

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Фото: РИА Новости
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Обыски у журналиста Владимира Скачко в Киеве могут быть связаны с делом руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, в доме которого обыски проводили те же самые сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в среду, 6 марта, заявил адвокат Андрей Доманский.

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По данным «РИА Новости», силовики обыскали дом Скачко, известного своими оппозиционными публикациями, во вторник, 5 марта.

«Вчера у него действительно были эти обыски, это я знаю, могу подтвердить. Насколько мне известно, там принимали [участие] люди, которые проводили обыски у Кирилла Вышинского», — сказал адвокат, не исключив связи между делами Скачко и Вышинского.

Он подчеркнул, что в настоящий момент не располагает всеми подробностями, поскольку Скачко не является его клиентом. Доманский находится в Херсоне, где в среду пройдет рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста.

Ранее 6 марта сообщалось, что арестованного на Украине главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского СИЗО в киевское.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ.

МИД России назвал арест журналиста вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ и призвал Киев немедленно его освободить.

8 февраля Херсонский городской суд продлил журналисту арест до 8 апреля.

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