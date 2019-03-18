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Путин шутливо прокомментировал карьерные перспективы главы Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Крыма шутливо прокомментировал их просьбу «не забирать» главу региона Сергея Аксенова с поста губернатора. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что представитель крымско-татарского населения, участвующий в мероприятии, рассказал президенту, что при нем сменилось 10 руководителей полуострова. По его словам, каждый последующий для Крыма работал хуже предыдущего.

«Поэтому ради бога не забирайте от нас Сергея Валерьевича», — сказал участник встречи. Российский лидер, свою очередь, согласился выполнить просьбу.

«Ради бога, не будем забирать», — с улыбкой ответил Путин.

Ранее 18 марта во время визита в Крым по случаю пятилетия воссоединения полуострова с РФ Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС на полную мощность. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, после запуска вторых блоков обеих ТЭС полуостров обретет полную энергосамостоятельность, а также «способность передавать электроэнергию на основную землю».

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