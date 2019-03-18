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Путин в Симферополе встретился с французской делегацией

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Президент России Владимир Путин в ходе визита в Симферополь по случаю пятилетия воссоединения полуострова с РФ встретился с представителями общественности Франции, которые прибыли на полуостров несколько дней назад.

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Глава государства отметил, что Москва заинтересована в восстановлении отношений с Европой, в частности с Парижем.
Он выразил надежду на то, что совместными усилиями им удастся восстановить российско-французские отношения по всем направлениям.

«Развитие экономических отношений с Францией в интересах народов двух стран, однако этому препятствуют недальновидные люди», — приводит слова Путина «Интерфакс» в понедельник, 18 марта.

Российский лидер добавил, что восстановление двусторонних отношений имеет важное значение, в частности, для объединения усилий в борьбе с терроризмом.

В беседе с Путиным участвовали президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, депутат Нацсобрания Франции Жан-Клод Буше, почетный член парламента республики, мэры ряда французских городов, а также члены российского парламента.

Ранее в тот же день президент России дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, после запуска вторых блоков обеих ТЭС полуостров обретет полную энергосамостоятельность, а также «способность передавать электроэнергию на основную землю».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

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