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Депутат ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине поговоркой про рака

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Украина не получит Крым, даже если рак на горе свистнет, заявил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он отреагировал на призыв НАТО к России вернуть контроль над полуостровом Украине.

Соответствующее заявление альянса распространили 18 марта, пишет «РИА Новости». Также в сообщении НАТО раскритиковала Россию за наращивание военной мощи в Крыму. В НАТО заявили, что возврата к «обычному ведению дел» не может быть до тех пор, пока в действиях Москвы не произойдут конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права.

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«Залог безопасности нашей страны — не верить лукавым заявлениям НАТО. Ведь, по сути, это заявление — замаскированная ярость, а под конструктивом в НАТО понимают — открыть границы Крыма, убрать войска и не мешать репрессиям и зверствам украинских националистов над жителями полуострова», — сказал депутат Бальбек.

Он напомнил, что НАТО неоднократно предлагало выполнять подобный «конструктив» другим государствам, который заканчивался традиционным финалом. «Куда бы они ни влезли, там всегда межнациональные войны и полная анархия», — заключил парламентарий.

Ранее 18 марта действующий украинский лидер Петр Порошенко заявил, что вернет Крым без «торгов и договоренностей» сразу же после президентских выборов в марте этого года. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что не допустит в вопросе территориальной принадлежности Крыма «никаких торгов и закулисных договоренностей».

В свою очередь, сенатор Ольга Тимофеева рассказала в беседе с «Известиями», что мечты Порошенко вернуть Крым Украине останутся мечтами.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

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