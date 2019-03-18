Путин объяснил завышенные цены на продукты в Крыму

В Крыму слабо развито сельское хозяйство, чем объясняются завышенные цены на ряд продуктов в республике по сравнению с другими регионами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта.

«Связано это не с санкциями совсем, это связано с уровнем развития сельского хозяйства в Крыму. Если виноградарство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень — а это ведет, во-первых, к транспортным издержкам, а во-вторых, сразу сюда включается сеть поставщиков и так называемых фирм-«прокладок». Они «наворачивают» на этом, зарабатывают», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».

По словам Путина, наиболее заметна разница в ценах на молочную продукцию. Решение данной ситуации глава государства видит в первую очередь в развитии транспортной доступности, которая должна улучшиться после окончания строительства Крымского моста.

«Второе — развивать собственное сельское хозяйство активно, и сельскому хозяйству здесь нужно будет оказывать — собственно говоря, уже есть различные планы поддержки, мы будем двигаться в этом направлении обязательно», — подытожил российский лидер.

Ранее в этот день Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, то есть до 940 МВт. Объем энергетической мощности региона без учета ветряных и солнечных электростанций и мобильных ГТЭС составит около 2070 МВт, а общий объем энергопотребления на полуострове —около 1000–1100 МВт.

Также глава государства пообещал снять продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза, как только Европа отменит санкции против России.