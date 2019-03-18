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Путин назвал цель террористов в Новой Зеландии

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Целью террористов в Новой Зеландии было подорвать положение в стране. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что Россия не допустит подобных трагедий на своей территории.

«Мы, конечно, скорбим по поводу жертв, которые имели место в Новой Зеландии в связи с этим ужасным террористическим актом, целью которого, безусловно, является взорвать ситуацию в стране. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы ничего подобного не допускать», — сказал российский лидер на встрече с общественностью Республики Крым и Севастополя.

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Путин выразил надежду на то, что российскому обществу хватит здравомыслия для прохождения любых испытаний.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошел 15 марта. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя при этом трансляцию своих деяний в интернете.

Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

По версии властей, одним из исполнителей атаки был 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который придерживается ультраправых взглядов.

Мужчина оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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