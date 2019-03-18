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В Новой Зеландии изменят закон о контроле за оружием

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Власти Новой Зеландии намерены в ближайшее время внести изменения в законодательство о контроле за оружием. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает New Zealand Herald.

По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, детальная информация будет объявлена в течение недели.

Она также отметила, что решение может вызвать у людей, владеющих оружием на легальной основе, определенную растерянность. Однако политик выразила уверенность в том, что «большинство владельцев оружия в Новой Зеландии согласятся с мнением, что изменения должны произойти».

15 марта в городе Крайстчерче и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии произошло нападение с огнестрельным оружием на посетителей двух мечетей. Жертвами стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Власти назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

Он транслировал расстрел прихожан одной из мечетей в интернете, а также оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в социальной сети. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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